On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bugün (14 Nisan) ikinci orucunu tutan vatandaşlar iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arıyor. Yaşadıkları illerdeki iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi de yayınlanmıştı. Bu kapsamda; illere göre iftar vakitleri de değişiklik göstermektedir. İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri

İFTARA NE KADAR KALDI? 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

14 Nisan bugün Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için hazırlıklar yapan vatandaşlar iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt ararken kendi illerindeki iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesine göre; il il iftar saatleri belli oldu.