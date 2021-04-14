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Haberler Yaşam Haberleri İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:27

? 14 Nisan Bugün iftar okunuyor?

İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri

Mübarek Ramazan ayının ikinci orucunu tutan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. tarafından 2021 de yayınlanmıştı. Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Bilindiği üzere her yıl Ramazan ayında milyonlarca vatandaş hakkında sorgulamalar yapıyorlar. Bu kapsamda; iftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar okunuyor? İl il iftar saatleri

On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bugün (14 Nisan) ikinci orucunu tutan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Yaşadıkları illerdeki iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için tarafından 2021 de yayınlanmıştı. Bu kapsamda; illere göre de değişiklik göstermektedir. İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar okunuyor?

İFTARA NE KADAR KALDI? 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

14 Nisan bugün Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için hazırlıklar yapan vatandaşlar iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt ararken kendi illerindeki iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesine göre; il il belli oldu.

İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri

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GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri

AYET

"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin." Fussilet, 30

İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri

HADİS

"Komşusunun aç olduğunu bildiği hâlde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz." Müslim

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İftara ne kadar kaldı? 14 Nisan Bugün iftar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatleri
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