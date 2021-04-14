İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakti ve imsak saatleri...

Müslüman alemi 2021 Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak saatleri araştırmasına çıkıyor. Yılın ikinci iftarını geride bırakırken akşam saatlerine doğru imsak ezanının saat kaçta okunacağı da merak konusu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı imsakiye ile İstanbul'da sahur vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı ile vermişti. Buna göre; 15 Nisan Bugün İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? İşte 2021 İmsak saatleri ve İstanbul Ramazan İmsakiyesi…

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA? İŞTE 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İstanbul İmsakiyesi takvimine göre, sahur ve iftar vakti belli oldu. İstanbul İmsakiyesi ile İstanbul'da sahur kaçta yapılacak yanıt bulmuş oldu.