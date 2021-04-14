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Haberler Yaşam Haberleri İzmir iftar saati 14 Nisan! İzmir iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri ve imsakiye!
Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:47 Son Güncelleme: 14.4.2021 16:49

İzmir iftar saati 14 Nisan! saat kaçta? ve imsakiye!

İzmir iftar saati 14 Nisan! İzmir iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri ve imsakiye!

Ramazan'ın ikinci gününde yurdun dört bir yanında iftar saatleri araştırılıyor. İzmirli vatandaşlar ise saati konusunda araştırma yapıyor. İftar hazırlığına geç kalmamak için birçok vatandaş " saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. İşte ...

Oruç ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslüman iftar ve sahur vakitlerini takip ediyor. Diyanet İzmir imsakiye 2021 sayfasında ezan saatleri ile ilgili bilgilere ulaşan vatandaşlar "İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna cevap buluyor. 14 Nisan İzmir saati iftara geç kalmak istemeyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İl il iftar saatleri, sahur saatleri ve İzmir İmsakiye 2021 listesine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

İZMİR İMSAKİYE 2021

İftar ve sahur vakitleri, güneşin doğuş ve batışına göre il il değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatleri ve sahur saatlerini içeren imsakiyeleri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İmsakiyede, 14 Nisan İzmir için iftar vakti saati 19:53 olarak yer alıyor.

İZMİR'DE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün saat 05:03'te oruca başlayan İzmirliler, oruçlarını saat 19:53'te açacak. Yaklaşık 15 saat oruç tutan vatandaşlar, akşam iş çıkışı iftara yetişebilmek ve iftar sofrası hazırlığını geciktirmemek için ezan saatlerini ve imsakiyeyi takip ediyor. Ramazan coşkusunu yaşayan pek çok vatandaş, orucun ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İzmir iftar vaktini araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İzmir imsakiye ve il il imsakiye 2021

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İzmir iftar saati 14 Nisan! İzmir iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri ve imsakiye!
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