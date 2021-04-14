İzmir iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan İzmir için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

Oruç ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslüman iftar ve sahur vakitlerini takip ediyor. Diyanet İzmir imsakiye 2021 sayfasında ezan saatleri ile ilgili bilgilere ulaşan vatandaşlar "İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna cevap buluyor. 14 Nisan İzmir için iftar vakti saati iftara geç kalmak istemeyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İl il iftar saatleri ve sahur saatlerine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz.
İZMİR İMSAKİYE 2021
İftar ve sahur vakitleri, güneşin doğuş ve batışına göre il il değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatleri ve sahur saatlerini içeren imsakiyeleri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İmsakiyede, 14 Nisan İzmir için iftar vakti saati 19:53 olarak yer alıyor.
İZMİR'DE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Bugün saat 05:03'te oruca başlayan İzmirliler, oruçlarını saat 19:53'te açacak. Yaklaşık 15 saat oruç tutan vatandaşlar, akşam iş çıkışı iftara yetişebilmek ve iftar sofrası hazırlığını geciktirmemek için ezan saatlerini ve imsakiyeyi takip ediyor. Ramazan coşkusunu yaşayan pek çok vatandaş, orucun ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İzmir iftar vaktini araştırıyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İzmir imsakiye ve il il imsakiye 2021