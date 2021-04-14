İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati 14 Nisan imsakiye ve il iftar saatleri!

Oruç ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslüman iftar ve sahur vakitlerini takip ediyor. Diyanet İzmir imsakiye 2021 sayfasında ezan saatleri ile ilgili bilgilere ulaşan vatandaşlar "İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna cevap buluyor. 14 Nisan İzmir saati iftara geç kalmak istemeyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İl il iftar saatleri, sahur saatleri ve İzmir İmsakiye 2021 listesine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

İZMİR İMSAKİYE 2021

İftar ve sahur vakitleri, güneşin doğuş ve batışına göre il il değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatleri ve sahur saatlerini içeren imsakiyeleri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İmsakiyede, 14 Nisan İzmir için iftar vakti saati 19:53 olarak yer alıyor.