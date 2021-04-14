İzmir Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 İzmir İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri

"İzmir Sahur Vakti Saat Kaçta?" sorusu İzmir'de yaşayanlar tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 3. gününde İzmir ilimizde sahura kalkacak ve oruca niyet edecekler için Diyanet 15 Nisan 2021 İzmir İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri ile İzmir Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları.
Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir imsakiye ile İzmir Sahur vakti bilgisi şöyle;
15 Nisan 2021 Perşembe günü İzmir ilimiz için İmsak vakti 5.02'dir.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.