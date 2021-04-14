Kaçakçılık polisinden 3 operasyon: 5 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığını korumak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek için operasyonlar gerçekleştirdi.

Konak ilçesindeki iş yerinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve gümrük kaçağı 22 bin makaron, 4 bin 300 doldurulmuş sigara; Bornova'daki depoya düzenlenen operasyonda da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 318 çeşitli ürün ele geçirildi. Bayraklı'daki iş yerine ait depoya da aynı gün düzenlenen operasyonda, tanker içinde 9 bin 500 litre kaçak mazot; Konak'taki iş yerine ait depoda da gümrük kaçağı 9 bin 168 şişe viski, 100 şişe votka, 2 bin 21 litre kaçak etil alkol ve 57 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda F.D. (22), S.F.T. (35), G.E. (38), K.T. (39) ve S.R. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.