Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddia edilmişti! Gerçek videoda ortaya çıktı

İŞ AKDİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİ

İş akdinin, İş Kanunu'nun "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması..." hükmü gereğince haklı nedenle feshedildiği savunularak, şöyle denildi: