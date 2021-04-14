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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:11

Kahveler ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Bakanlık genelgesine göre kahve ve kıraathanelerin durumu

Kahveler ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Bakanlık genelgesine göre kahve ve kıraathanelerin durumu

Başkan Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kısmi kapanma ifadesini kullanarak Ramazan ayında alınacak tedbirleri paylaştı. Açıklamayı takiben yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilecek, sınırlandırılacak işletmeler ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen “”nde kahve, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerlerin faaliyetlerine ara verilecek süre belirtildi. Kahve ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak?

Salgının daha kontrollü bir şekilde seyretmesi amacıyla kısmi kapanma başlığı altında birtakım yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Başkan Erdoğan, alınan kararı "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." sözleriyle duyurdu. Uygulanacak tedbirler kapsamında kahve, kıraathane, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmeler, genelgede belirtilen tarihe kadar kapalı olacak. İşte ayrıntılar…

KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile birlikte geçici olarak kapalı tutulmasına karar verilen işletmeler ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan kısım şu şekilde:

Aşağıda belirtilen iş yerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelgede 13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMİ KAPANMA GENELGESİ

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Kahveler ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Bakanlık genelgesine göre kahve ve kıraathanelerin durumu
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