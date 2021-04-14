Kahveler ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Bakanlık genelgesine göre kahve ve kıraathanelerin durumu

Salgının daha kontrollü bir şekilde seyretmesi amacıyla kısmi kapanma başlığı altında birtakım yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Başkan Erdoğan, alınan kararı "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." sözleriyle duyurdu. Uygulanacak tedbirler kapsamında kahve, kıraathane, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmeler, genelgede belirtilen tarihe kadar kapalı olacak. İşte ayrıntılar…

KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile birlikte geçici olarak kapalı tutulmasına karar verilen işletmeler ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan kısım şu şekilde: