Kahveler ve kıraathaneler kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Bakanlık genelgesine göre kahve ve kıraathanelerin durumu

Salgının daha kontrollü bir şekilde seyretmesi amacıyla kısmi kapanma başlığı altında birtakım yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Başkan Erdoğan, alınan kararı "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." sözleriyle duyurdu. Uygulanacak tedbirler kapsamında kahve, kıraathane, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmeler, genelgede belirtilen tarihe kadar kapalı olacak. İşte ayrıntılar…
KAHVEHANELER KAPATILDI MI?
Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile birlikte geçici olarak kapalı tutulmasına karar verilen işletmeler ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan kısım şu şekilde:
Aşağıda belirtilen iş yerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
Genelgede 13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMİ KAPANMA GENELGESİ