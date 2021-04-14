Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya koronavirüse yenildi

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine evinde devam edilen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, durumu ağırlaşınca kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uyku apnesi ve şeker hastalığı da bulunan Veli Altınkaya, solunum güçlüğü yaşaması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Entübe edilen Altınkaya, daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesebi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süredir uyutulan Altınkaya, akşam saatlerinde uyandırılmasından bir süre hayatını kaybetti. Veli Altınkaya'nın ölümü basın camiasını yasa boğdu.

VELİ ALTINKAYA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Veli altınktaya, Türkiye, Kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Akın Günlük, Kayseri Haber gazeteleri ile Erciyes TV ve Kay TV'de çeşitli görevlerde bulundu. 1985-1989 arasında Kayseri Belediye Başkanı Basın Danışmanı olarak görev yaptı. 1987-2009 tarihleri arasında 22 yıl süreyle TRT Kayseri Temsilciliği görevini de yürüten Veli Altınkaya, Kültür ve Sanat, Töre, Doğuş Edebiyat gibi dergilerde çeşitli konularda yazılar yazdı. İlk kitabı Mavi Boncuklu Cemil Baba Kültür ve Sanat Yayınları arasında 1984 yılında yayınlandı. Kayseri ile ilgili çok sayıda araştırması, önce Kayseri gazetelerinde yer aldı, sonra az sayıda olmak üzere kitaplaştı. Son olarak Kay-Tv ,Erciyes Tv ve Kayseri Haber Gazetelerinin genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Altınkaya, Mayıs 2010-2014 tarihleri arasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Temmuz 2010'dan bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Eylül 2012'den beri de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve RATEM Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan Veli Altınkaya, 26 Mart'ta yapılan Gazeteciler Cemiyeti seçimlerinde yeniden güven tazelemişti. Altınkaya evli ve üç çocuk babasıydı.