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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:59 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:08

Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler

Şerif Can Şerif Can
Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler

'de çekilen görüntüler görenleri şaşırttı. Mahallede kendilerine sürekli saldıran hindiden kurtulmak isteyen çocuklar çareyi hindiye futbol öğretmekte buldu.

Arnavutköy Taşoluk'ta kaydedilen görüntüler görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Mahalle de kendilerine sürekli saldıran hindiden kurtulmak isteyen çocuklar çareyi hindiye futbol öğretmekte buldu.

Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler | Video

Çocuklarla futbol oynayan hindinin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gülümseten görüntüleri çeken 22 yaşındaki Behçet Baba, "Mahallemizde bulunan ufak çocuklar ile beraber hindiye top oynamayı öğrettik. İlk zamanlarda hindi bizden korksa da ilerleyen zamanlar da bize alışmaya başladı ve artık oda bizimle futbol oynayabiliyor. Eskiden ısırmak için saldırıyordu şimdi top kapmak için peşimizden koşuyor" dedi.

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Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler
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