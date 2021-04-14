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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:36

’nde iğrenç olay! O sapık tutuklandı…

İHA
Kocaeli’nde iğrenç olay! O sapık tutuklandı…

'nin İzmit ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğraflarını çeken sapık, esnafın saldırısına uğradı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İğrenç olay, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi.

Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’nde iğrenç olay! O sapık tutuklandı…
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