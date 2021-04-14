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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:08

Kolay kaçabilmek için spor araçla soyguna gittiler! Kamera görüntülerinden yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kolay kaçabilmek için spor araçla soyguna gittiler! Kamera görüntülerinden yakalandılar

’da iş yerlerine girerek soygun olayları gerçekleştiren ve olası bir polis kovalamacasında kolay kaçabilmek için soygun olaylarına spor araçlarla giden üç hırsız, soygun olaylarını gerçekleştirdikleri spor otomobille yakalandı.

İstanbul'da iş yerlerine girerek soygun olayları gerçekleştiren ve olası bir polis kovalamacasında kolay kaçabilmek için soygun olaylarına spor araçlarla giden üç hırsız, soygun olaylarını gerçekleştirdikleri spor otomobille yakalandı.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir internet kafeye giren üç hırsız, söz konusu adresten üç oyun konsolu çaldı. Olayın ardından kaçan ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.G., M.G. ve S.Ş. isimli üç şüpheli, hırsızlık olayından sonra olay yerinden kaçtıkları spor otomobil ile birlikte Sultanbeyli İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde yakalandı.

Çok sayıda iş yerine girerek soygun olaylarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin olası bir polis kovalamacasında kolay kaçabilmek için soygun olaylarına spor araçlarla gittikleri iddia edildi. Şüphelilerden S.Ş. ve M.G.'nin "Hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kolay kaçabilmek için spor araçla soyguna gittiler! Kamera görüntülerinden yakalandılar
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