Kontrolden çıkan beton mikseri binanın duvarına çarptı

Beşiktaş'ta beton mikseri sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 7 katlı binanın duvarına çarpması paniğe neden oldu.Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta dün saat 16.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir beton mikseri, 7 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı. Mikserin binaya çarpmasıyla birlikte apartman sakinleri deprem oluyor zannedip korku ve panikle kendilerini apartmandan dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mikser vinç ile kurtarılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Dikkatsiz sürücü ise gözaltına alındı.