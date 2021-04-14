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Giriş Tarihi: 14.4.2021 23:40 Son Güncelleme: 14.4.2021 23:40

Sahur Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021

Konya Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Konya İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in ilk 2 gününün sona ermesiyle birlikte 3. gün için sahura kalkılacak ve niyet edilerek, iftar vakti için bekleyiş başlayacak. Öte yandan ilimizde yaşayanlar Konya Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. 15 Nisan 2021 ile Konya Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Konya Sahur Vakti Saat Kaçta?" sorusu Konya'da yaşayanlar tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 3. gününde Konya ilimizde sahura kalkacak ve oruca niyet edecekler için Diyanet 15 Nisan 2021 Konya İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri ile Konya Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları.

KONYA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Konya imsakiye ile Konya Sahur vakti bilgisi şöyle;



KONYA İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

15 Nisan 2021 Perşembe günü Konya ilimiz için İmsak vakti 4.42'dir.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Konya Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Konya İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri
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