Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar "Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna cevap aradı. İşte aşı randevusu alma hakkında merak edilenler ve MHRS aşı randevusu alma ekranı!

AŞI RANDEVUSU ALMA

Mevcut aşılara ek olarak Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozu Türkiye'ye geldi. Yeni aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Yaş, kronik hastalık ve meslek gibi öncelikleri nedeniyle aşı sırası gelen birçok vatandaş aşı randevusu alma konusunda bilgi edinmek istiyor. Coronavirüs aşı randevusu almak için internette araştırma yapan vatandaşlar, koronavirüs aşı randevusu e-Nabız üzerinden alınır mı? diye merak ediyor.

COVID AŞI RANDEVUSU

Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.