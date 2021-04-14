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Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde kuaför ve berberlerle ilgili flaş ayrıntı!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 01:34
Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde kuaför ve berberlerle ilgili flaş ayrıntı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz gün açıkladığı kararlar sonrasında kuaför ve berberler kapatıldı mı, açık mı? Soruları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede “Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar” gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara vereceği bildirildi. Buna göre; Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 Nisan tarihli genelge kapsamında birçok işletmenin faaliyetlerine geçici süreyle ara vereceği bildirilmiş bu noktada ise "kuaför ve berberler kapatıldı mı, açık mı?" soruları gündeme taşınmıştı. Yayımlanan genelgede; güzellik merkezleri ve salonlarının kısıtlama kapsamında olduğu bilgisi verilirken kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine ara verip vermediği konusu merak ediliyor. İşte "Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı?" sorusunun yanıtı ve Ramazan kısıtlamalarına ilişkin genelgede yer alan detaylar…
Ramazan kısıtlamalarının yer aldığı genelgede kuaför ve berberlere ilişkin bir karara yer verilmedi ancak güzellik merkezlerinin kapanmasına yönelik madde yer aldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan o kararların detayları;
Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.