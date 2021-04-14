Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde kuaför ve berberlerle ilgili flaş ayrıntı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 Nisan tarihli genelge kapsamında birçok işletmenin faaliyetlerine geçici süreyle ara vereceği bildirilmiş bu noktada ise "kuaför ve berberler kapatıldı mı, açık mı?" soruları gündeme taşınmıştı. Yayımlanan genelgede; güzellik merkezleri ve salonlarının kısıtlama kapsamında olduğu bilgisi verilirken kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine ara verip vermediği konusu merak ediliyor. İşte "Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı?" sorusunun yanıtı ve Ramazan kısıtlamalarına ilişkin genelgede yer alan detaylar…