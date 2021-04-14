Manisa'nın tek kadın şoförüydü! Hatası onu işinden etti

Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MANULAŞ) yapılan açıklamada şu fadelere yer verildi:

"Kamuoyu bilmelidir ki; söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur. Fatma Güngör'ün iş akdi, Karayolları Trafik Kanununa ve İş Kanunu'na aykırı davranışı nedeni ile İş Kanunumuz'un 25'inci maddesinde yer alan; 'İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması' hükmü gereğince feshedilmiştir.