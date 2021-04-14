Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, sahurda marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

Hafta sonu hafta içi market çalışma saatleri koronavirüs salgınında vaka artışının önüne geçme amacıyla alınan yeni tedbir kararlarının ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi gün içerisinde "Bakkal ve Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Öte yandan Ramazan ayında sahur saatlerinde ihtiyaçlarını gidermesi gereken vatandaşlar "Sahurda marketler açık mı?" sorusuna ait yanıtı da araştırıyor. İşte A101, ŞOK, Migros, BİM market ve bakkal çalışma saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? İŞTE 2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Market çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle bilindiği üzere yeniden değişmiş oldu. Ramazan ayında kısmi kapanma kararının ardından hafta içi kısıtlama saati 19.00'a alınmıştı. Bu noktada marketlerden alışveriş yapması gereken kişiler özellikle bu tür işletmelerin sabah ve akşam açılış kapanış saatlerini araştırıyor.