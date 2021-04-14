Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, sahurda marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

Hafta sonu hafta içi market çalışma saatleri koronavirüs salgınında vaka artışının önüne geçme amacıyla alınan yeni tedbir kararlarının ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi gün içerisinde "Bakkal ve Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Öte yandan Ramazan ayında sahur saatlerinde ihtiyaçlarını gidermesi gereken vatandaşlar "Sahurda marketler açık mı?" sorusuna ait yanıtı da araştırıyor. İşte A101, ŞOK, Migros, BİM market ve bakkal çalışma saatleri…
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? İŞTE 2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Market çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle bilindiği üzere yeniden değişmiş oldu. Ramazan ayında kısmi kapanma kararının ardından hafta içi kısıtlama saati 19.00'a alınmıştı. Bu noktada marketlerden alışveriş yapması gereken kişiler özellikle bu tür işletmelerin sabah ve akşam açılış kapanış saatlerini araştırıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.