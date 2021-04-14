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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Meclis lojmanındaki 30 yıllık cinayette beraat kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Meclis lojmanındaki 30 yıllık cinayette beraat kararı
Meclis lojmanlarında 24 Haziran 1991'de dönemin SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Göngör'ün ölü bulunmasına ilişkin olarak görülen davada yargılanan Abdullah Gökalp hakkında beraat kararı verildi.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları katıldı. Sanık olarak yargılanan Abdullah Gökalp'in 'Tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdullah Gökalp hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçuna ilişkin inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca, Gökalp hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçu üstlenmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
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Meclis lojmanındaki 30 yıllık cinayette beraat kararı
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