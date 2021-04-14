Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı için gözler Nisan ayında düzenlenecek olan Para Politikası Toplantısına çevrildi. Her ayın belli tarihlerinde düzenlenen toplantı sonrasında çıkacak olan kararlar kamuoyuna duyurulurken Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantıda uzman görüşlere göre faizlerde bir değişikliğin olmayacağı düşünülüyor. Bu haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları direkt etkileyecek olan kararda beklenti anketine göre; ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde. PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararıyla ilgili olarak Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta, TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak soruları da yanıt buldu. İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi!

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. Binlerce kişi Nisan ayına ait politika faizini merak ederken TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.