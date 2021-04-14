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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Motosiklet tutkusunu mesleğine dönüştürdü

DHA
Motosiklet tutkusunu mesleğine dönüştürdü
Sakarya Serdivan'da inşaat şirketinde muhasebecilik yapan Fatma Kalkat (30), motosiklet tutkusunu mesleği haline dönüştürdü. Motosiklet sürüş eğitmeni olan Fatma Kalkat, 1.5 yıldır motosiklet kullanmak isteyen kadınlara eğitim veriyor. Motosiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten Fatma Kalkat, "Yaklaşık olarak 70 kişinin motosiklet almasını sağladım. Bisiklet dahi sürmemiş kursiyerlerin, bugün 600 cc motosiklet sürmesi ve beni çok mutlu ediyor. Kadınlar hayallerini kesinlikle ertelemesin. Kadınlar motosiklet kullanamaz diye bir kavram yok" dedi.
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Motosiklet tutkusunu mesleğine dönüştürdü
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