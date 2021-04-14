MPİ ile Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı! 14 Nisan Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Şans topu çekiliş sonuçları bugün de binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz çekilişte 13-16-19-29 ve 34 numaralarının kazandığı çekilişte bu hafta kazanan rakamları tahmin etmek isteyen vatandaşlar bu noktada araştırmalarını sürdürüyor. "14 Nisan Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları akşam saatlerine doğru yanıt aramaya başladı. İşte Şans topu çekiliş sonuçları ile kazanan rakamlar…
14 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bilindiği üzere 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Bu noktada bilet dolduran binlerce vatandaş Şans topu çekiliş sonuçları için bekleyişe geçti. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı…
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla takip edilecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de başlayacak.
Şans Topu çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.