2021 Namlı market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Namlı market çalışma saatleri

İstanbul'un iki yakasında da çok sayıda şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Namlı Hipermarketler, zaman içerisinde genişlettiği müşteri ağına yeni şubeler ekleyerek hizmet vermeye devam ediyor. İşte Namlı market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi…

Haberimizden, 2021 Namlı Hipermarketleri mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

NAMLI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Namlı Hipermarketleri, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, şube büyüklüğü ve hizmet bölgesine göre farklılık gösterir.

NAMLI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

NAMLI ÇALIŞMA SAATLERİ

Namlı hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

Namlı HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

NAMLI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Namlı marketleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Namlı açıktır.

NAMLI İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon & Fax

0 212 321 00 58-59

0 212 321 00 60-61 (Fax)

Adres

Muammer Aksoy Caddesi Okay Sokak No:17

Sefaköy / Küçükçekmece İSTANBUL

Elektronik Posta

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