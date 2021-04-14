NASA şampiyonu Van Gölü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finalde de yüzde 94 oy aldı. Van Gölü fotoğrafı ile Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı."Van Gölü'ne oy ver" hashtag çalışması ile kentte yaşayanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak oy vermesi için herkesten destek isterken Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından destek çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve bakanlar da Van Gölü'nün footğrafı için oy kullanıp destek istedi. Oylama sonucunda Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. NASA, oylama sonucunu, "5 turda 930 binden fazla oy kullanıldı ve Dünya Turnuvası 2021'in birincisi Van Gölü'nün fotoğrafı" paylaşımıyla duyurdu. Gelişme üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Emine Erdoğan, "NASA'nın online yarışmasında birincilik Van Gölü'müzün oldu. İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.