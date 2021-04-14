2021 Onur market çalışma saatleri: Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Onur market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı, öğle arası çalışma sistemi merak ediliyor. Hizmet verdiği bölgelerde en sık tercih edilen markalardan bir tanesi olan ve uzun yıllardır verdiği hizmetle popüler bir süpermarket zinciri olarak tanımlanan Onur market açılış ve kapanış saatlerini bir araya getirmek üzere Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Onur market mesai saatleri…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2021 Onur market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Onur market şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ONUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Onur market, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Oldukça cazip fırsatlar barındıran Onur market şubelerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

ONUR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

ONUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Onur Market hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

Onur Market HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ONUR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Onur market şubeleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat dini bayramların 2. ve 3. günleri çalışma saati diğer günlere göre daha kısadır. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Onur market açıktır.

ONUR MARKET İLETİŞİM BİLGİSİ

Çağrı Merkezi Telefonu: 0212 540 55 40

Müşteri Hizmetleri E-Posta: musterihizmetleri@onurmarket.com

Genel Müdürlük Fevzi çakmak mah. Fevzi çakmak cad No:11 Sefaköy kiptaş evleri

Telefon: 0 212 411 15 60