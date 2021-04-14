2021 Onur market çalışma saatleri: Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Onur market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı, öğle arası çalışma sistemi merak ediliyor. Hizmet verdiği bölgelerde en sık tercih edilen markalardan bir tanesi olan ve uzun yıllardır verdiği hizmetle popüler bir süpermarket zinciri olarak tanımlanan Onur market açılış ve kapanış saatlerini bir araya getirmek üzere Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Onur market mesai saatleri…
Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2021 Onur market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Onur market şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.
Onur market, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Oldukça cazip fırsatlar barındıran Onur market şubelerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.
BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
Onur Market hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.
Onur Market HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Onur market şubeleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat dini bayramların 2. ve 3. günleri çalışma saati diğer günlere göre daha kısadır. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Onur market açıktır.
Çağrı Merkezi Telefonu: 0212 540 55 40
Müşteri Hizmetleri E-Posta: musterihizmetleri@onurmarket.com
Genel Müdürlük Fevzi çakmak mah. Fevzi çakmak cad No:11 Sefaköy kiptaş evleri
Telefon: 0 212 411 15 60