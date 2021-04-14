Özgeçmiş Nasıl Yazılır? Etkili Özgeçmiş Yazım Kuralları ve Özellikleri

Özgeçmiş yazarken belli kriterleri göz önünde bulundurmak iş arama süreci ve hedefe ulaşma açısından son derece önemlidir. Bu nedenle özgeçmiş oluştururken eğitim, tecrübe ve yetenek kısmı tamamen doğru bilgileri kapsamalıdır. Aynı zamanda CV hazırlamaya karar verdiğinizde uygun bir gramer kullanmak ve özgün olmanız tavsiye edilir. İşveren özgeçmişinizi incelemek için muhtemelen 12 dakikasını ayıracaktır. Bu süreyi arttırmak için yapmanız gereken Türkçe ya da İngilizce yazılmış özgeçmişinizin düzgün ve akıcı bir dille yazılmış olmasıdır. Aynı zamanda müracaat ettiğiniz pozisyona uygun bir CV oluşturulması, hedefinize ulaşmanıza katkıda bulunabilir. Genel olarak küçük bir işletme için kısa bir özgeçmiş hazırlamak yeterli iken bazı durumlarda uzun ve detayları barındıran bir özgeçmiş gerekli olabilir. Bu noktada, kısa bir özgeçmiş ya da kompozisyon şeklinde CV hazırlamanıza yardımcı olacak, etkili CV örneklerini bu başlık altından inceleyebilirsiniz…

ÖZGEÇMİŞ NASIL YAZILIR?

Hayalinizdeki iş başvurusunu yapmadan önce özgeçmişinizi en doğru şekilde hazırlayarak zamana karşı yarışınıza hızlı bir adım atın. Binlerce iş arayan özgeçmişini hazırlıyor ve bu noktada sizin en iyisini hazırlamanız gerekiyor. O yüzden özgeçmişinizi yazarken hiçbir ayrıntıyı atlamamaya özen gösterin. İşte özgeçmiş nasıl hazırlanır? Sorusuna ilişkin detaylar söyle;

Başvurduğunuz pozisyona uygun özelliklerinizi anlatabileceğiniz, kendinizi kısaca tanıtacağınız ve amacınızı vurgulayacağınız bir paragraf yazmanız gerekir.

Kişisel bilgilerinize adınız, soyadınız, telefon numaranız ve email adresinizi CV'nizin başında mutlaka belirtmelisiniz.

Doğum yeri, doğum tarihi ve medeni durum gibi bilgiler özgeçmişinizde kesinlikle yazılmalıdır.

Eğitim bilgilerinin bulunduğu kısma mezun olduğunuz programları ters kronolojik sıra ile belirtebilirsiniz.

Eğitim sürecinde aldığınız dereceleri, başarıları hatta genel not ortalamanızı yazabilirsiniz.

Özellikle yeni mezun olanlar için bu bölüm başta olmalıdır, ancak iş deneyimi bulunanlar bu kısmı iş deneyimi bölümünün altına belirtebilir.

Ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazmanız gerekir.

Çalıştığınız yerdeki pozisyonunu, sorumluluklarını ve genel anlamda yaptığınız işleri kısaca listelemelisiniz.

Bu noktada başarılarınıza yer vermek dikkat çekmenize yardımcı olabilir.

Yabancı diller ve bildiğiniz bilgisayar programlarını belirtmeniz faydalı olacaktır.

Ek olarak başvurduğunuz pozisyon özelinde yazabileceğiniz becerileri ekleyebilirsiniz.

Katıldığınız mesleki kurs ve eğitimleri belirtebilirsiniz.

Referans olarak yeni mezunlar stajyer olarak çalıştığı yöneticisini yazabilir. İş deneyimi olanlar ise uygun kişileri referans bölümüne ekleyebilir.

Referans olarak yakın kişileri tercih etmelisiniz. Ayrıca referans gösterdiğiniz kişilere önceden muhakkak haber vermeyi de ihmal etmeyin.

KISA ÖZGEÇMİŞ HAZIRLARKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER

Kısa özgeçmiş yazarken bilgiler kronolojik sırayla verilmelidir.

Yazı karakteriniz için okunaklı bir font ( Times, Arial, Calibri ) tercih etmelisiniz.

İlk etapta kişisel bilgiler ( adsoyad, doğumd tarihi, adres, iletişim bilgileri) yer almalıdır. Ardından kronolojik bir biçimde eğitim bilgileri, iş deneyimi ve ayrılma nedenlerine yer verilmelidir.

Daha sonra kişisel ilgi ve becerilerinizi (sertifika, kurs, dil, bilgisayar programları)içeren konular ele alınmalı.

Kısa özgeçmişinizde yer alması gereken diğer bir konu ise referans bilgileridir.

Son olarak "Bu işi neden istiyorum" metnini özgün ve kusursuz bir şekilde doldurmanız gerekir.

Fotoğraf eklemeniz akılda kalmanız açısından etki yaratacaktır.

Kısa özgeçmiş hazırlayacak olanlar pozisyon odaklı bilgilerin ağırlıklı olmasına dikkat etmelidir. Kişisel bilgilerinizi abartmak, konuyu dağıtmanıza neden olabilir. Küçük işletmelerde kısa bir özgeçmiş yeterli görülüyorken, büyük bir firmalarda etkileyici bir CV hazırlamak için konulara daha fazla değinilmesi tercih edilir.

KOMPOZİYON ŞEKLİNDE ÖZGEÇMİŞ NASIL HAZIRLANIR?

Başta devlet kurumları olmak üzere birçok alanda bu tip iş başvurusu hazırlamanız gerekebilir. Kompozisyon şeklinde CV hazırlamanıza yardımcı olacak tüyolar aşağıdaki gibidir;

1. PARAGRAF

İlk paragrafta kendi geçmişinizi anlatmanız gerekir. Hangi okullardan mezun olduğunuz, hangi yıllarda bitirdiğiniz, lisedeki alanınız gibi bilgelere yer verilmelidir. Bu süre zarfında aldığınız ödüller ve belgelerde eklenebilir. Üniversite eğitiminizin hangi okul ve bölüm olduğunu not ortalamanıza yazmanız ekstra fayda sağlayabilir. Ayrıca sayfanın sağ üst kısmına vesikalık bir fotoğraf ilave etmeniz daha etkili olacaktır.

2. PARAGRAF

Okul hayatınız boyu gitmiş olduğunuz konferanslar, seminerler ve almış olduğunuz eğitimlere yer verilmelidir. Okulda geliştirmiş olduğunuz projeler, kullandığınız programlar gibi konuları belirtebilirsiniz. Önceki iş tecrübeleriniz, hangi pozisyonda bulunduğunuz ve hangi bölümlerde çalıştığınızı belirtmeye özen gösterin. Bu paragraf aslında işe ne kadar uyumlu olduğunuz hakkında ipuçlarını verecektir. Bu açıdan bu paragrafı doğru ve etkili bir biçimde hazırlayarak değerlendirmeniz gerekir.

3. PARAGRAF

Son paragrafta istenen ise, bu işe neden uygun olduğunuzu ve kariyerinizdeki gelmek istediğiniz noktaları açıklamanızdır. Hedefiniz var ise bu doğrultuda şimdiye kadar yapmış olduğunuz deneyimleri ve çalışmaları ekleyebilirisiniz.

ETKİLİ CV ÖRNEKLERİ

İş başvurusunda bulunan kişiler için etkili bir CV hazırlamak çok önemlidir. Bu bağlamda etkileyici bir CV adayın, pozisyonun ve başvurulan iş yerinin durumu ile yakından ilişkilidir. Ancak en önemlisi CV'nizin işverenin aradığı kriterler ve aday profili ile eşleşmesi gerekir. Neredeyse tüm CV'lerde ortak konularla ilgili bilgiler yer alır.