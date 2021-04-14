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Giriş Tarihi: 14.4.2021 23:36

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 6 tutuklu

AYHAN FİDAN
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 6 tutuklu

’da uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla sürerken, yapılan son operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 gündür yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte eş zamanlı bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyonlarda, 53.08 gram Metamfetamin, 41.43 gram Sentetik Kannobioid Maddesi (Bonzai), 16.02 gram Esrar Maddesi, 3 adet Hassas Terazi ve 3 adet tabanca bulundu. Emniyet güçleri 11 şahsı gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan, B.K.(29), A.Ş.(56), İ.D.(24), H.A.(21) ve Ü.A. (20) serbest bırakılırken, Hasan Duran (24), Hakan Şahin (20), Soner Şükün (23), Samet Şıkcan (21), Arif Yavuz (33) ve Bedri Aybey (30) ise tutuklandı.

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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 6 tutuklu
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