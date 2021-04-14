Remziye Yoldaş'ın katili Veysi Yoldaş’a ağır müebbet





Cinayetten üç gün önce kayınpederinin çalıştırdığı bakkal dükkânına giden Veysi, eşinin boğazını sıkarak, "Eğer benimle gelmezsen seni ve tüm aileni burada öldürürüm" diyerek şiddet uyguladı. Polise başvuran kadın, firar eden eşinin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığı için can güvenliği nedeniyle koruma kararı aldırdı. Olay günü Veysi Yoldaş, yolda yürüyen eşi ve kızına arkadan yaklaşarak "Benimle gelmezsen, seni öldürürüm" dedi. Remziye Yoldaş'ın karşı çıkması üzerine av tüfeğiyle eşini vurup olay yerinden kaçtı.