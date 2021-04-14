‘Romanların yaşam kalitesi yükselecek’

Dünya Romanlar Günü'nde merkeze bağlı Çınartepe Mahallesinde Zonguldak Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezinin açılışı yapıldı. Çınartepe Mahallesi Sultan Alparslan Cami altında açılışı gerçekleştirilen Sosyal Dayanışma Merkezi'nde roman vatandaşlara yönelik 4-6 yaş Kur'an kursu, mutfak atölyesi, el sanatları atölyesi ve eğitim atölyesi bulunuyor. Açılış törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıdı. Açılış törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıdı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Recep Civelek, "Roman vatandaşlar kendilerini geliştirici ve gelir getirici çalışmalara tabi tutulacaktır. Yaşam kalitelerini yükseltecek faaliyetlerden yararlanmaları sağlanacaktır. Merkezimize kişisel gelişim, çocuk gelişimi, kuran eğitimi, aşçılık gibi bir çok alanda hizmet verilmesi planlanmaktadır" dedi.