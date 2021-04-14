Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre Ramazan'da ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan'a bu yıl da ulaştık. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak bu ayın kendisine ait farz ibadetini yerine getirecek. Bu nedenle orucu bozan durumlar hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında, 'ruj sürmek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre, ruj sürünce oruç bozulur mu, oruçluyken ruj sürülür mü? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve makyaj ile ruj hakkında dikkat edilmesi gerekenler...
MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Herhangi bir besin değeri taşımadığı, ağızdan alınmadığı ve mideye ulaşacak bir yolu olmadığı için makyaj yapmak orucu bozmaz.
RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Makyaj yapma sınıfına dahil olsa da, ruj sürmek çok belirli bir noktada bu durumdan ayrılmaktadır. Oruçlu kimselerin krem sürmesi, makyaj yapması ya da yaptırması, ruj, parlatıcı veya sürme sürmesi de orucu bozmaz. Ancak rujun, doğrudan dudaklara sürülmesinden dolayı, yalanarak veya bulaşarak ağzın içine kaçması durumunda, oruç bozulmuş kabul edilir.
Buradaki etkin nokta, ağız yoluna rujun tadının veya parçasının ulaşması olup, bu durumlar yaşanmadıkça oruç bozulmaz.
Ancak yine de, durumun oldukça risk taşıyan bir bölgede olmasi nedeniyle, ruj sürmek hoş karşılanmaz.