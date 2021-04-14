Sancaktepe'de uyuşturucu operasynu

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Sancaktepe, Safa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 728.2 gram bonzai, 6.30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 55 adet mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi. Adreste bulunan E.D., isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar polis merkezinde sergilenirken, gözaltına alına E.D., isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.