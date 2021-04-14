Şanlıurfa Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Şanlıurfa İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri

"Şanlıurfa Sahur Vakti Saat Kaçta?" sorusu Şanlıurfa'de yaşayanlar tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 3. gününde Şanlıurfa ilimizde sahura kalkacak ve oruca niyet edecekler için Diyanet 15 Nisan 2021 Şanlıurfa İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri ile Şanlıurfa Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları.
Diyanet İşleri Başkanlığı Şanlıurfa imsakiye ile Şanlıurfa Sahur vakti bilgisi şöyle;
15 Nisan 2021 Perşembe günü Şanlıurfa ilimiz için İmsak vakti 4.19'dur.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.