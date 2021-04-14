Şanlıurfa'da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'daki olay, Hilvan ilçesine bağlı Akçeören Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.