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Giriş Tarihi: 14.4.2021 20:57

'da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

İHA
Şanlıurfa'da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

'da husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki olay, Hilvan ilçesine bağlı Akçeören Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı
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