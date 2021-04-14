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Giriş Tarihi: 14.4.2021 13:21

'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor

’da Ramazan ayında en fazla yoğunluğun yaşandığı işletmelerin başında gelen fırınlarda her yılki gibi tepsi yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa'da, özellikle ramazan ayında tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan böreğe kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz olarak pişirildikten sonra iftar sofralarını süslüyor.

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.

İftardan önce fırına ekmek almaya gitmeden önce hazırlanan tepsi kebabı, tava, patlıcan ve biberler de, piştikten sonra ekmekle beraber fırında alınıyor. Fırıncı esnafı, "Patlıcan biber ile birlikte tepsi ve çeşitli yemekler pişirmeye getiriyorlar ve bu gelenek sabahtan akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ama koronavirüs nedeniyle tepsiler iftara 2 saat kala bizlere tepsi getirmesinler hem çok yoğunluk oluşuyor hem de yetiştirmekte zorlanıyoruz" dediler.

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Şanlıurfa'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor
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