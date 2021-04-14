Şanlıurfa'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor

Şanlıurfa'da, özellikle ramazan ayında tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan böreğe kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz olarak pişirildikten sonra iftar sofralarını süslüyor.

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.

İftardan önce fırına ekmek almaya gitmeden önce hazırlanan tepsi kebabı, tava, patlıcan ve biberler de, piştikten sonra ekmekle beraber fırında alınıyor. Fırıncı esnafı, "Patlıcan biber ile birlikte tepsi ve çeşitli yemekler pişirmeye getiriyorlar ve bu gelenek sabahtan akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ama koronavirüs nedeniyle tepsiler iftara 2 saat kala bizlere tepsi getirmesinler hem çok yoğunluk oluşuyor hem de yetiştirmekte zorlanıyoruz" dediler.