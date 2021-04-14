Şanlıurfa'da KOM'dan Kaçakçılara büyük darbe Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 ayda 1069 kaçakçılık olayına müdahale ederken, yapılan çalışmalarda sahte, kaçak ve yasa dışı çok sayıda malzeme ve silah ele geçirdi.

Şanlıurfa Valiliği, 2020 yılı tamamı ile 2021 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin toplam 15 aylık zaman diliminde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan çalışmaları açıkladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 aylık zaman diliminde yapılan çalışmalarda sahte, kaçak ve yasa dışı çok sayıda malzeme ve silah ele geçirdi.Toplumun huzur ve güvenini temin etmek, kamu düzenine ve yasalara aykırı fiilleri önlemek amacıyla büyük bir titizlikle çalışan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, 15 aylık zaman zarfında 1.069 olaya müdahale ederek 2.142 şahıs hakkında işlem yaptı. Suça karıştığı tespit edilenlerden 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 124 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu ise 429 adet sahte para, 118 adet nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport, 1 milyon 212 bin 400 adet makaron, 1.112 adet kaçak içki, 488 bin 627 paket kaçak sigara, 2 bin 753 adet cep telefonu, 18 bin 770 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 92 bin 584 adet muhtelif emtia, 191 adet tarihi eser (sikke, obje vb.), 58 adet tabanca, 12 adet uzun namlulu silah, 10 adet av tüfeği, 10 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet kuru sıkı çevirme tabanca, 77 bin 204 adet çeşitli çaplarda fişek ile 124 adet şarjör ele geçirildi.