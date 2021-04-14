Şanlıurfa'da silahlı kavga, baba oğul öldü

Olay Hilvan ilçesine bağlı Akçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahallede güvenlik önlemi alırken yaralılar Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.