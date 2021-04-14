Sapığa meydana dayağı! Küçük kızın fotoğraflarını çekiyordu

Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonuna ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.