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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada
Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:36 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:36

sonuçları son dakika belli oldu! Online ile çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada

İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin popüler şans oyunları arasında yer alan ve her hafta Pazartesi, Çarşamba, günleri - canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ sonuçları bugün ( 2021 Çarşamba) şans oyunu severlere duyuruldu. Peş peşe gelen devirlerle 139 Milyon TL’yi aşan MPİ tarihinin en yüksek büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler, bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden ve MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrası kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 14 Nisan sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online ile 14 Nisan çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 3 günü internet ortamında ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynatan şans oyunu severler 139 Milyon Türk Lirası'nı aşan, MPİ tarihinin en çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin 14 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 63 - 73 - 21 - 2 - 37 - 4 + 81 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada
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