Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında ilk 2 hafta kısmi kapanma olacağını belirterek şehirler arası seyahat yasağını da duyurdu. Buna göre; ''Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. '' ifadeleri kullanıldı

GENELGEDE İSE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan kısıtlamaları açıklaması;

"Tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz"



-"Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir"



-"Bugünkü toplantımızda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde vesaire oralardaki bütün işverenlerle çok daha yakın, sıcak irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra değil üniversite bitmeden, staj döneminden başlamak üzere istihdamının sağlanmasını, kendilerine talimat olarak verdim"