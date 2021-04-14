Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi?

Şehirler arası seyahat yasağı binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ramazan ayında ülke genelinde 2 hafta kısmi kapanma olacağı duyurulurken bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detayları yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?
Hafta içi kısıtlama saatlerinin değiştirildiği ifade edilirken aynı zamanda kısıtlama saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası yasak getirildiği de bildirildi. Bu noktada çeşitli nedenlerle şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar zorunlu haller gibi birçok konuda detayları araştırmaya başladı. Şimdi ise gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında ilk 2 hafta kısmi kapanma olacağını belirterek şehirler arası seyahat yasağını da duyurdu. Buna göre; ''Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. '' ifadeleri kullanıldı
GENELGEDE İSE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan kısıtlamaları açıklaması;
"Tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz"
-"Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir"
-"Bugünkü toplantımızda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde vesaire oralardaki bütün işverenlerle çok daha yakın, sıcak irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra değil üniversite bitmeden, staj döneminden başlamak üzere istihdamının sağlanmasını, kendilerine talimat olarak verdim"
-"Gençlik ve spor Bakanlığımız bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir"
-"Milletimizin moralini bozmaya, içini karatmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı gibi yol açacağı karmaşa da hepimize ilave yükler getirecektir"
-"Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını genişleterek bu rakamı hızla artırmak için tüm kapıları zorluyoruz"
-"Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek bile bu gidişata seyirci kalamazdık"
-"Bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız, ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz"
- "Aşı sırası gelenlerinde bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir. Ülkemizin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde şu hususlar uygulamaya geçirilecektir"
-"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam saat 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir"
-"Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlanmasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16. 00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.