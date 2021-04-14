Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı ve şartları!

Koronavirüs vaka sayısını düşürmek amaçlı alınan tedbirlerden birisi de seyahat izin belgesi oluyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde ilden ile değişiklik yapmak zorunda kalan vatandaşların E Devlet veya ALO 199 hattı üzerinden Seyahat İzin Belgesi almaları gerekiyor. Kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda yol izni belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ülkemiz genelin sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yakın zamanda şehir dışına çıkmayı planlar seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt ararken yayınlanan genelgede tüm şartlar duyurulmuştu. Öte yandan Hafta içi hafta sonu kısıtlama saatlerinde il dışına çıkmak isteyenler gerekli şartları taşıdıkları müddetçe yol izni alma haklarına sahip oluyor. İşte e devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru şartları…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken konuya yönelik sorgulamalarda hız kazanıyor. Kısıtlama saatleri içinde Seyahat izni almak isteyenler Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurması gerekiyor…