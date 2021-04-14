Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat İzin Belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ülkemiz genelin sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yakın zamanda şehir dışına çıkmayı planlar seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt ararken yayınlanan genelgede tüm şartlar duyurulmuştu. Öte yandan Hafta içi hafta sonu kısıtlama saatlerinde il dışına çıkmak isteyenler gerekli şartları taşıdıkları müddetçe yol izni alma haklarına sahip oluyor. İşte e devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru şartları…
Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken konuya yönelik sorgulamalarda hız kazanıyor. Kısıtlama saatleri içinde Seyahat izni almak isteyenler Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurması gerekiyor…
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Hafta içi Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre kısmi kapanma için alınan tedbirler şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zaman aralığında, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları (uçak, otobüs, tren, gemi) dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek
Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Hastalık, ölüm, eğitim gibi bazı durumlarda, muaf sayılan kişiler İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek
Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak
Geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek