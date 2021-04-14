Silah kaçakçılarına darbe

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Ekipler, önceki gün operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1'i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.