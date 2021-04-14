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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:08

? ? Ziya Selçuk açıklama yaptı mı?

Sınavlar iptal mi olacak? Lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi? Ziya Selçuk açıklama yaptı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısıtlama ve yasaklar açıklandı. 8 ve 12. sınıflar dışında yüz yüze eğitime ara verildi. Bunun üzerine lise ve ortaokul öğrencileri "?" sorusuna yanıt aradı. ? İşte ilkokul, ortaokul ve lise sınavları ile ilgili son durum ve merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yeni yasaklar açıklandı. Yasakların ardından öğrenciler ve veliler "Sınavlar iptal mi olacak? Lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen lise ve ortaokul sınavlarının erteleneceği açıklandı. Lise hazırlık 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'tan sonraya ertelendi.

SINAVLAR İPTAL Mİ? ERTELENDİ Mİ? ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart Pazartesi itibariyle yapılması planan yüz yüze sınavların 3 Mayıs Pazartesi sonrasına bırakıldığı aktarıldı. 8 ve 12'nci sınıfların yüz yüze sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

SON DAKİKA SINAVLAR İPTAL OLUR MU?

Koronavirüs salgını sürecinde eğitim hayatını aksatmamaya gayret eden öğrenciler ve milyonlarca veli sınavlar konusundaki bilinmezlik dolayısıyla endişe ediyor. Ertelenen sınav tarihleriyle ilgili araştırma yapan öğrenciler, "Son dakika sınavlar iptal olur mu?" sorusuna cevap arıyor. Ertelenen sınavlarla ilgili bir iptal planı söz konusu olmamakla birlikte gelişmeler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları takip ediliyor.

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Sınavlar iptal mi olacak? Lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi? Ziya Selçuk açıklama yaptı mı?
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