Hafta içi/ Hafta sonu ŞOK çalışma saatleri 2021: ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Düzenli olarak yayınladığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin yüzünü güldüren ŞOK marketler zinciri, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Aynı zamanda oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olması ŞOK marketi tercih edilen bir süpermarket haline getiriyor. Özellikle aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin satışa çıktığı günlerde ürün stoklarına yetişebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde markete gidecek olanlar 'ŞOK market saat kaçta açılır' sorusunun yanıtını da merak ediyor.

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2021 ŞOK mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, ŞOK marketlerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yurt çapında çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren ŞOK marketleri, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran ŞOK marketlerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

ŞOK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

ŞOK şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.