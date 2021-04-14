Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, son durum ne? Kısıtlamadan muaf kişiler, meslekler ve yerler listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişiler ve yerler listesi yayınladı. Böylece "Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?" sorusu yanıt buldu. Haftasonu bazı meslekler yasağa tabii olup esnek haklara sahipken bazılarının ise yasaktan tamamen muaf tutulduğu belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULDU

Yeni kısıtlamalar ışığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların listesi yayınlandı. Yasaktan muaf olan kişiler, meslekler ve yerler dışında yasağı ihlal edenlere idari ve adli yaptırım uygulanacağı bildirildi. Muaf listesindeki bireylerin yasak günleri ve saatlerinde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeniyle güzergah sınırını göstermesi gerektiği aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MUAF OLANLAR GENELGE KAPSAMINDA DUYURULDU

İşte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişiler ve yerler listesi!

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,