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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:03 Son Güncelleme: 14.4.2021 17:17

Son dakika: 18 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Katilin kimliği DNA incelemesiyle ortaya çıktı...

DHA
Son dakika: 18 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Katilin kimliği DNA incelemesiyle ortaya çıktı...

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl önce 32 yaşındaki , evinde boğularak öldürülmüş ve o tarihte genç kadının katili yakalanamamıştı. Faili meçhul cinayetin dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Katilin peşine düşen ekipler 7 ilde 10 bin kilometre yol katedip titiz bir çalışma yürüterek cinayeti aydınlığa kavuşturdu. Yapılan DNA testi sonucunda Emine Akkesen'in katilinin Engin Akkuş olduğu ve Kahramanmaraş Cezaevi'nde hükümlü olarak yattığı ortaya çıktı.

Tüyler ürperten cinayet 3 Ağustos 2003'te ilçeninin Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Emine Akkesen boğularak öldürülmüş olarak bulundu. 18 yıldakatil zanlısı yakalanamadı, kimliği de tespit edilemedi. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açtı. 3 aylık çalışmalar sonucunda, yaklaşık 11 klasör evrak, yüzlerce ifade, ekspertiz raporları, HTS kayıtları tekrar incelendi.

Kurulan özel ekip Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Adana, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Dosya kapsamında şüpheli veya şüphelileri tespit etmek amacıyla bilgi sahibi kişilerin tekrar ifadelerine başvuruldu. Yapılan araştırmalar devam ederken, Cinayet Büro Amirliğince maddi bulgular tekrar gün yüzüne çıkartılarak gerekli incelemeler için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DNA İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan DNA karşılaştırılması sonucunda, kasten adam öldürme olayını gerçekleştiren şüphelinin Engin Akkuş olduğu tespit edildi. Cinayetin işlendiği 3 Ağustos 2003'e kadar Aydın'da yaşadığı tespit edilen Akkuş'un işlediği başka bir suçtan Kahramanmaraş Cezaevi'nde hükümlü olduğu öğrenildi.

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Son dakika: 18 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Katilin kimliği DNA incelemesiyle ortaya çıktı...
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