Son dakika: 18 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! Katilin kimliği DNA incelemesiyle ortaya çıktı...

DNA İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan DNA karşılaştırılması sonucunda, kasten adam öldürme olayını gerçekleştiren şüphelinin Engin Akkuş olduğu tespit edildi. Cinayetin işlendiği 3 Ağustos 2003'e kadar Aydın'da yaşadığı tespit edilen Akkuş'un işlediği başka bir suçtan Kahramanmaraş Cezaevi'nde hükümlü olduğu öğrenildi.