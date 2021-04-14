Son dakika: 4 yaşındaki kızını rehin aldı! "Onun kanı akarsa büyü bozulacak"

Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa Analık, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve kızı Ela'yı rehin aldı. Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dama çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa Analak'ı ikna etmeye çalıştı.
Ancak polislerin tüm uyarılarına rağmen Analık ikna edilemedi. Kızını damdan aşağıya sarkıtıp atmakla tehdit etmeyi sürdüren Mustafa Analık'ı ailesi ve yakınları da ikna etmeyi başaramadı.
ONUN KANI AKARSA BÜYÜ BOZULACAK"
Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., "Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacakö diyerek kızını damdan sarkıttı.
"NE OLUR BENİ ATMA BABA"
Babasına sarılan küçük kız "Ne olur evimize gidelim, beni atma baba" diyerek gözyaşı döktü. Bir süre sonra eşi Eda ve kayınpederi Mehmet Yavuz, Mustafa Analık ile konuşmak için dama çıktı.
BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN YARARLANDILAR
Kayınpeder damadının dalgınlığından yararlanıp torununu tutmaya çalıştığı sırada damın çevresinde bulunan polisler müdahale etti.
Analık biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilirken, küçük kız annesine teslim edildi.
Mustafa Analık önce hastaneyle daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
GAZI AÇIP, 'CENNETE GİDECEĞİZ' DEMİŞ
Mustafa A.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.'nın dün gece de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.'ya 'Cennete gideceğizö dediği iddia edildi.
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