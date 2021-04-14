Son dakika: 4 yaşındaki kızını rehin aldı! "Onun kanı akarsa büyü bozulacak"

"NE OLUR BENİ ATMA BABA"

Babasına sarılan küçük kız "Ne olur evimize gidelim, beni atma baba" diyerek gözyaşı döktü. Bir süre sonra eşi Eda ve kayınpederi Mehmet Yavuz, Mustafa Analık ile konuşmak için dama çıktı.