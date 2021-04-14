Son dakika: Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında oğlu ifade verdi! Duruşmada arbede yaşandı

TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Olay sonrası düzenlenen operasyonlarda çetenin önemli isimlerinden Mehmet B. yakalandı. Mehmet B. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaydan 28 ay sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayet olayında yer alan önemli kişilerden biri Sergen G. polise teslim oldu. İfadesi alınan Sergen G. işlemlerin ardından götürüldüğü adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü, 34 S.. 46.. plaka sayılı siyah renkli araç ile gelip yine aynı araç ile kaçtıkları belirlenince Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.