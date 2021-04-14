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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:16 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:27

SON DAKİKA! 'nde inanılmaz anlar! Cinnet geçiren kadın, kıyafetlerini yola atıp araçlara vurdu!

İHA
SON DAKİKA! Bağdat Caddesi'nde inanılmaz anlar! Cinnet geçiren kadın, kıyafetlerini yola atıp araçlara vurdu!

Son dakika haberler... 'un en işlek noktalarından biri olan 'nde geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, bağırarak kıyafetlerini yola attıktan sonra otomobillerin kaputuna vurdu. Sinir krizi geçiren kadının babası, onu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Çevredeki vatandaşlar bu anları şaşkınlık içerisinde izledi. Olay cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.

Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı.

Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Lüks caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.

Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video

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SON DAKİKA! Bağdat Caddesi'nde inanılmaz anlar! Cinnet geçiren kadın, kıyafetlerini yola atıp araçlara vurdu!
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