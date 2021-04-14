SON DAKİKA! Bağdat Caddesi'nde inanılmaz anlar! Cinnet geçiren kadın, kıyafetlerini yola atıp araçlara vurdu!

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.